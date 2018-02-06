Tüm Dünya Kar Altında, Uzmanlar İstanbul İçin Tarih Verdi

Soğuk ve yağışlı hava Avrupa'yı etkisi altına aldı. Moskova'da rekor kar yağışı görüldü, Paris'te 45 bölgede turuncu alarm verildi, Madrid'de de yollar kapandı. İstanbul'da ise kış yüzünü göstermedi.

Kar yağışı umutları Şubat'ın 15'inden sonrasına kaldı. Prof. Dr. Orhan Şen, '15 Şubat'ta gelmesi beklenen soğuk hava dalgası İstanbul'a kar sürprizi yapabilir' dedi.

MOSKOVA VE AVRUPA KAR ALTINDA KALDI

Moskova'da kar yağışı 60 yılın rekorunu kırdı. Soğuk ve yağışlı hava Avrupa'yı etkisi altına aldı. Moskova'da rekor kar yağışı görüldü, Paris'te 45 bölgede turuncu alarm verildi, Madrid'de de yollar kapandı.

MOSKOVA'DA 60 YILIN REKORU KIRILDI

Rusya'nın başkenti Moskova'ya kış ortalamasına göre bir aylık kar, iki günde yağdı. 60 yılın kar yağışı rekoru kırıldı, kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Moskovalılar, sokağa kayaklarıyla çıktı. Kentte şimdiye kadar 1 milyon 200 bin metreküp kar temizlendi.

Moskova yakınlarında yolları açmak için ordu da devreye girdi. 2 binden fazla ağaç, karın ağırlığına dayanamayarak elektrik tellerinin üzerine devrildi. Moskova okullar bir gün tatil edildi.Tipi nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

FRANSA'DA 45 BÖLGEDE TURUNCU ALARM

Kar yağışı ve soğuk hava Fransa'da da kendini hissettiriyor. Lapa lapa yağan kar Fransız Parlamentosu'nu ve Champs Elysees'yi beyaza bürüdü.

Ülke genelinde başkent Paris'in de içinde bulunduğu 45 bölgede turuncu alarm verildi.

PEKİ İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre kar yağışı için net bir tarih bulunmasa da 15 Şubat'ta yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının İstanbul'u etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz soğuk hava sistemleri gibi son dakikada yönünü değiştirmezse 15 Şubat'taki sistemle birlikte İstanbul'a kar yağması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bilecik, Kütahya, Uşak, Aydın, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Parçalı bulutlu 20

Antalya: Parçalı bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Parçalı bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14