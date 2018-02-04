Yurtta Hava Durumu

Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Batı Karadeniz ile Antalya, Burdur, Samsun, Çankırı, Çorum, Amasya, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 16

İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu 22

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 2

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 14 - İSTANBUL