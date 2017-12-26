Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle.



Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 8



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. 15



Adana: Parçalı ve az bulutlu 17



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 14



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın(Salı) sabah saatlerinde sisli ve puslu 15



(İHA)