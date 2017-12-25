Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.



Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, Artvin ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıbatı bölgelerimizde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 5



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 11



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 13



Bursa: Az bulutlu ve açık 12



Adana: Parçalı ve az bulutlu 17



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 0



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13



(İHA)