Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Çankırı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Çankırı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Az bulutlu ve açık 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38
(İHA)