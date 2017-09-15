Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Çankırı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Çankırı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)