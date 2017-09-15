Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Çankırı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre,hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 34



İstanbul: Az bulutlu ve açık 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 32



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Bursa: Az bulutlu ve açık 34



Antalya: Az bulutlu ve açık 31



Samsun: Az bulutlu ve açık 27



Trabzon: Az bulutlu ve açık 26



Erzurum: Az bulutlu ve açık 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL