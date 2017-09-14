Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 34



İstanbul: Az bulutlu ve açık 30



İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32



Adana: Az bulutlu ve açık 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 30



Samsun: Az bulutlu ve açık 27



Trabzon: Az bulutlu ve açık 26



Erzurum: Az bulutlu ve açık 29



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL