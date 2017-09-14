Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla batı bölgelerin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 26
Erzurum: Az bulutlu ve açık 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39
(İHA)