Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 29
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Az bulutlu ve açık 29
Trabzon: Az bulutlu ve açık 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 - İSTANBUL