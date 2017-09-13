Yurtta Hava Durumu

Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu ve açık 29

Trabzon: Az bulutlu ve açık 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

(İHA)