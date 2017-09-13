Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 34



İstanbul: Az bulutlu ve açık 29



İzmir: Az bulutlu ve açık 32



Adana: Az bulutlu ve açık 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 30



Samsun: Az bulutlu ve açık 29



Trabzon: Az bulutlu ve açık 28



Erzurum: Az bulutlu ve açık 29



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38



(İHA)