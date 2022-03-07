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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 4

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Karadeniz, Erzincan, Tunceli, Akdeniz, Güncel, Haberler

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