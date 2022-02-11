BİTLİS (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 9

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Parçalı bulutlu 16

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel