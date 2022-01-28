ADIYAMAN (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, (Adıyaman hariç) Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların Hatay çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkların bugün batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor. Rüzgar; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu -3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 7

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 10

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 10

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 4

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı 4

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel