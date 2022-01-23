Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu (Sivas hariç), Batı Karadeniz'in kuzey ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Muş, Bingöl, Bitlis, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın batı kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mevsim normallerinin 4-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacak. Rüzgarın, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzeyli, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, kar yağışlı -2

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 3

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 4

Bursa: Çok bulutlu ve kar yağışlı (Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 0

Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, iç kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.) 10

Antalya: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 3

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı (Yağışların batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 3 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri