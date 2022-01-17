Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin...

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu 10

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve az bulutlu 13

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 8

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 7

Erzurum: Parçalı bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 5

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri