AMASYA (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat dışında kalan tüm bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de (Hatay dışında) yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 19

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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