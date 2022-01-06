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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 13

İstanbul: Parçalı bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18

Antalya: Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu 8

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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