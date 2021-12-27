BALIKESİR (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Az bulutlu 2

Diyarbakır: Az bulutlu 8 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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