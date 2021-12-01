Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 12

İzmir: Parçalı bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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