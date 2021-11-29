MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının bugün, kuvvetli lodos etkisi ile artarak, mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Adana: Parçalı bulutlu 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri gece saatlerinde sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 16

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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