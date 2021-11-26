MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bugünden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra zamanla Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz Bölümünde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakasından başlamak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

Erzurum: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13 - İSTANBUL

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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