ANTALYA (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Parçalı az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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