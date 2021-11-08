Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise batı kesimlerde güneyli yönlerden, yurdun doğusunda doğu ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 21

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu 19

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Az bulutlu ve açık 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 24 - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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