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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç, Sivas'ın...

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç, Sivas'ın doğu kesimleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 19

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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