Yurtta hava durumu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum'un güneyi, Van'ın kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 20

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul için Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul için Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli sağanak yağış geliyor

 İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Şevval Şahin Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Mario Balotelli Rıza Çalımbay Mesut Özil Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yurtta hava durumu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 09:09:37. #1.11#