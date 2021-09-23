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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurtta hava durumu

Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak...

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Hatay, Osmaniye, Erzurum, Ardahan ve Bingöl çevreleri ile Adana'nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı güney, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Güney ve İç Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 31

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 20

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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