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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat ve Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat ve Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 19

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31 - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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