Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m), Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı