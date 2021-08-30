Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu 35

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 30

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı