Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Gümüşhane, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu 35

Samsun: Parçalı ve bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun ve iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38

Kaynak: İhlas Haber Ajansı