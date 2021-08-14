Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda kuvvetli, Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg üzeri)olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, yarın Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetlice (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve zamanla çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37 - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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