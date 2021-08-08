Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Kilis, Elazığ ve Muş çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Adana, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında kuvvetli, Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bartın, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının batı ve doğu kesimlerde biraz artacağı, iç kesimlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu 32

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuzey çevreleri başta olmak üzere yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 35

Antalya: Parçalı bulutlu 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı