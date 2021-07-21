Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ, Balıkesir, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce'nin iç kesimlerinde, gece saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğu ve batı kesimleri, Rize ile Artvin kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı az bulutlu 36

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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