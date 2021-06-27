Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacak, iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklar genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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