Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin'in iç kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı...

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mersin'in iç kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerine kadar Marmara'nın doğusu (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) ile öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri), Kayseri, Nevşehir, Niğde, Adana'nın kuzeyi, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, Isparta'nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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