Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve batı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.) 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir: Az bulutlu ve açık 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu, Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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