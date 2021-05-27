Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök...
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Bolu ve Karabük çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağışla birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, doğu bölgelerde artacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25
İzmir: Az bulutlu ve açık 30
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36
Kaynak: İhlas Haber Ajansı