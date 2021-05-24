Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bugün sağanak bekleniyor
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bugün sağanak bekleniyor

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bugün sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olmak üzere yarın sabah saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların, Karadeniz kıyı kesiminde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yüksek kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar tahmin ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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