Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Trakya genelinde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Kırklareli ile Edirne çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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