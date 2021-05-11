Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle Kuzey yönlerden zamanla Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetlice esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 21
İstanbul: Az bulutlu ve açık 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 26
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29 - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı