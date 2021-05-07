Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz'de yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artacağı, doğu kesimlerde biraz azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 25

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sis ve puslu 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 27

Samsun: Parçalı bulutlu 19

Trabzon: Parçalı bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

8İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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