Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan doğu kesimlerde 3 ile 5 derece azalacağı, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güney doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu ve sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Az bulutlu 30

Antalya: Az bulutlu 25

Samsun: Parçalı bulutlu 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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