Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 21

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 22

Erzurum: Parçalı bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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