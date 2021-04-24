Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Isparta, Burdur, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği...

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Isparta, Burdur, Eskişehir, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege'nin kuzeyinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 22

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 25

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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