Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 22

İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık 25

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Az bulutlu ve açık 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu 15

Erzurum: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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