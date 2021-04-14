Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 18

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın aralıklı sağanak yağışlı 20

İzmir: Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu 21

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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