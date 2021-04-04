Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Edirne ve Kırklareli ile akşam saatlerinden itibaren Tekirdağ, gece saatlerinden itibaren İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir ve Bursa'nın kuzeyi ile Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının Trakya'da azalacağı, Doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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