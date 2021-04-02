Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde aralıklı sağanak tahmin edilen bölgede, yer yer sis ve pus öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması ve rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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