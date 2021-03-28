Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde İstanbul çevrelerinin yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 3-6 derece artacak. Rüzgarın, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatılı, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece (Pazartesi) saatlerinde yer yer çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 18

Adana: Az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 4

Diyarbakır: Az bulutlu 14

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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