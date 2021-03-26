Yurtta hava durumu
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Yurtta hava durumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının yurdun batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı 2

İstanbul: Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 9

İzmir: Parçalı bulutlu 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Çok bulutlu 9

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu 6

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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